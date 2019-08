La foto dell’americano ammanettato e bendato nelle chat per sbaglio?

Mentre si infittisce il mistero sulla ricostruzione fornita dai carabinieri della vicenda che ha portato alla morte di Mario Cerciello Rega, Il Messaggero racconta a che punto sono le indagini sulla foto dell’americano ammanettato e bendato finita nelle chat dei carabinieri e da lì sui giornali:

La procura di piazzale Clodio indaga su due fronti: su chi ha effettuato la foto e su quelli che la hanno fatta circolare. In realtà, il sospetto dei magistrati è che l’immagine non dovesse finire sui telefoni di persone estranee all’Arma, ma che dovesse rimanere custodita come “prova” di un metodo investigativo illegittimo, qualcosa da poter usare in un secondo momento e se il caso lo avesse richiesto.

Dopo le ultime rivelazioni sulla morte di Stefano Cucchi, all’interno di via In Selci il clima non è molto disteso. È come se si fossero creati degli schieramenti tra chi ha condiviso il comportamento del comandante del reparto che ha collaborato con i magistrati per fare chiarezza, e chi invece avrebbe voluto che la verità non venisse mai fuori. Il risultato è che l’effetto della diffusione della foto “incriminata” ha avuto come conseguenza una diffidenza diffusa.