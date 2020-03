Attilio Fontana e l’assembramento in conferenza stampa per l’ospedale alla Fiera di Milano

A prima vista si potrebbe definire assembramento non esattamente in regola con le leggi sul distanziamento sociale, ma in effetti guardando un po’ meglio la conferenza stampa organizzata dalla Regione Lombardia per l’inaugurazione dell’ospedale alla Fiera di Milano lo è. Attilio Fontana in diretta su Rai1 ha anche fatto un collegamento nel quale si possono ammirare le frotte di giornalisti.

Se esci da solo per prendere una veloce boccata d’aria dopo intere giornate chiuso in casa sei un pericoloso untore, ma se organizzi una conferenza stampa affollatissima va tutto bene. #lievidifferenze#Fontana#Coronavirus#Assembramento pic.twitter.com/Ub0sHzNqst — Adil (@unoscribacchino) March 31, 2020

E in effetti tutto ciò, a prescindere dall’esibizione di mascherine – che secondo l’OMS per strada non proteggono e dovrebbero essere riservate agli operatori sanitari – sembra proprio un assembramento pericoloso ai tempi dell’emergenza Coronavirus. Anche perché si sussurra che alcuni giornalisti siano persino arrivati in pullman:

Questa gente non è all’altezza della situazione.#FontanaDimettiti pic.twitter.com/8TDt9OIZVO — Laura Maffi ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (@laura_maffi) March 31, 2020

E c’è anche chi dice che le persone erano lì per provare le terapie intensive tutti insieme (ma essendo solo 24 i posti garantiti ci permettiamo di dubitarne).

Comunque non avete capito un cazzo sull’inaugurazione del nuovo ospedale presentato da Fontana. C’erano tutte quelle persone perché tra un paio di giorni fanno anche la prova delle terapie intensive tutti insieme — ToDa (@toda022) March 31, 2020

E poi c’è anche chi propone una location più azzeccata la prossima volta: