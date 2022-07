Al netto di qualsiasi dichiarazione fatta da qualsiasi politico, la ripartizione delle “poltrone” è una parte integrante del mestiere: così anche nella coalizione di centrodestra, che a parole dice di mettere al centro degli incontri tra i leader i temi da discutere in campagna elettorale, si parla di collegi e bilanciamento del peso politico di ogni partito all’interno dell’alleanza. Un “pizzino” pubblicato in anteprima dal Foglio, scritto peraltro a penna e siglato da Giorgia Meloni, dal ministro dello Sviluppo economico in quota Lega Giancarlo Giorgetti e dal coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani mostra quanti seggi andranno e a chi. Sono 98 per FdI, 70 alla Lega, 42 a Forza Italia, compreso l’Udc, e 11 a Noi con l’Italia più Coraggio Italia.

La politica, quella alta e nobile, attenta ai contenuti ed ai problemi della gente. Buonanotte👇 pic.twitter.com/PnUKZTq4Nj — Elio Vito 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳️‍🌈🍁🌍 (@elio_vito) July 28, 2022

Il “pizzino” con la ripartizione dei collegi tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia nella coalizione di centrodestra

“Io come al solito ho messo in campo la mia generosità – ha detto ieri sera Silvio Berlusconi in un’intervista a Zona Bianca – e quindi ho ridotto di qualche numero” i collegi “spettanti a noi, che vengono dati a noi sulla base dei sondaggi attuali, mentre io come le dicevo spero in questa campagna elettorale di portare Forza Italia dall’11%, intorno al quale è adesso, almeno al 20%”. La richiesta iniziale degli Azzurri era una tripartizione perfetta dei collegi, che però non avrebbe rappresentato la disparità in termini di consenso elettorale emersa da tutti i sondaggi pubblicati fino ad oggi. Il vertice della coalizione di centrodestra di ieri ha messo la parola fine a un’altra telenovela che rischiava di trascinarsi a lungo, quella sulla leadership: è stato stabilito che chi prenderà più voti alle elezioni indicherà il candidato premier. Giorgia Meloni scalpita.