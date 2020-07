Il focolaio Covid a Savona e l’appello a restare a casa della dirigente dell’ospedale Santa Corona

Il focolaio di Coronavirus ha portato un totale di 18 contagi in un ristorante di Savona. L’esercizio, così come un altro ad Albenga, è stato chiuso perché i dipendenti sono gli stessi in entrambi i locali

Mentre ci sono in totale 18 nuovi contagiati in Liguria, preoccupa il focolaio di Coronavirus che ha portato un totale di 18 contagi in un ristorante di Savona. L’esercizio, così come un altro ad Albenga, è stato chiuso perché i dipendenti sono gli stessi in entrambi i locali.

Coronavirus nel Savonese: l’appello a restare a casa della dirigente dell’ospedale Santa Corona

Intanto Caterina Valle, dirigente dell’ospedale Santa Corona, su Facebook ha lanciato un allarme annunciando il monitoraggio di duemila test del tampone e consigliando di rimanere a casa: “In questi giorni fate vita un po’ più ritirata del solito e, se proprio dovete uscire, mantenete le distanze, mettete la mascherina ( coprendo anche il naso) e lavatevi spesso le mani, ricordandovi di non toccarvi naso, bocca ed occhi”.

“Ho finito di sentire tutti i medici impegnati nel tracciamento epidemiologico: oggi abbiamo 13 nuovi casi, di cui due estranei al cluster di Savona, registrati in una Rsa. Quindi, rispetto ai 18 di ieri, dal cluster emergono altri 11 nuovi casi”, ha detto intanto oggi ad Agi il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Ieri il governatore aveva annunciato in conferenza stampa l’individuazione di un cluster con 18 contagi da un ristorante di Savona: tra di loro c’è anche un pallanuotista della Pro Recco, Matteo Aicardi. In questo caso i casi sono stati registrati tutti senza passare da Immuni.