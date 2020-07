Sono attualmente 113 i positivi al Coronavirus SARS-CoV-2 diagnisticati alla Bartolini di Roveri: tra lavoratori della società, loro familiari e conoscenti sono 26 le persone ad aver manifestato sintomi e 87 gli asintomatici. Ma questo non rappresenta il conto totale dei focolai a Bologna, visto che i COBAS hanno segnalato altri due casi contagio alla Sda all’Interporto e 40 dipendenti messi precauzionalmente in isolamento in un magazzino che conta quasi 400 addetti.

Bartolini, Cas e la maestra del San Luigi: i focolai di COVID-19 a Bologna

Oggi invece, scrive il Corriere di Bologna, saranno completati i tamponi alla Tnt, dove lavorano altri 300 tra magazzinieri e corrieri e nelle prossime 48 ore si consoceranno gli esiti. Dieci sono invece attualmente i casi nel CAS di via Mattei, che però sono tutti attualmente asintomatici e in isolamento insieme ad altri 27 contatti: alla fine dell’indagine epidemiologica saranno 214 gli screening programmati. Il Corriere fa anche sapere che l’istituto San Luigi di via D’Azeglio ha invece deciso di sospendere le attività dopo che una delle educatrici è risultata positiva: in isolamento i contratti stretti della donna. Il bilancio quotidiano dell’epidemia in regione segnala invece 20 nuovi positivi (6 a Bologna) e 5 decessi, due nel bolognese: una 90enne in città e un altro 90enne a San Giovanni in Persiceto. 37 le nuove guarigioni.

I focolai che sono emersi in questi giorni “purtroppo sono ancora nelle zone più difficili e dove ci sono ambiti di sfruttamento delle persone, come a Bologna, dove ci sono difficolta’ in termini economici. Però mi auguro che rapidamente si arrivi al risultato finale, che è quello di lasciarci tutto alle spalle”, ha detto ieri l’ex commissario per l’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna Sergio Venturi a margine di un’iniziativa all’ospedale Bellaria. Venturi commenta così, dunque, il focolaio scoppiato nelle settimane scorse alla Bartolini e il contagio tra alcuni ospiti del Cas di via Mattei a BOLOGNA, richiamando l’invito a mantenere alta la guardia, anche se oggi “siamo in una situazione del tutto differente” rispetto ai mesi scorsi. Venturi plaude poi alla decisione della Regione Emilia-Romagna di riaprire i centri estivi, anche per i più piccoli. E si augura che la Giunta Bonaccini prosegua su questa strada anche per la riapertura delle scuole a settembre. “I bambini sono quelli che in questo periodo hanno sofferto più di tutti- afferma l’ex commissario- e continuano a farlo, anche se ho visto che la Regione con molto intuito ha riaperto i centri estivi e tutto quello che si può. Mi auguro che si faccia la stessa cosa con le scuole, perché i bambini soffrono molto più degli anziani. Gli anziani la loro vita comunque l’hanno vissuta, e auguro loro di vivere un’altra altrettanto lunga. Ma i bambini hanno tanti problemi”, chiude Venturi.