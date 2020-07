La manifestazione del centrodestra ‘Insieme per l’Italia del lavoro’ in piazza del Popolo a Roma, riempita con 4280 sedie – come da condizioni imposte dalla prefettura – ha visto ampi settori vuoti, soprattutto quelli più lontani dal palco. Alcuni settori del quadrante in cui è stata divisa la piazza hanno presentato spazi vuoti, al di là del distanziamento previsto.

I tanti spazi vuoti alla manifestazione del centrodestra a Piazza del Popolo

Nessuna sbavatura oggi, con termoscanner e copri bocca e naso per tutti i manifestanti, fatti accomodare in poltrona, nel cuore della piazza simbolo della destra e ora del sovranismo nazionale. Matteo Salvini si affretta a chiedere compostezza e rispetto delle distanze “per evitare inutili critiche”. E così è, anche perché non tutte le oltre 4mila sedie disposte nella piazza, sono occupate, con qualche settore rimasto sguarnito. Vuoti che Meloni spiegherà così: “Era quella che mi aspettavo nelle condizioni in cui stiamo operando. Abbiamo fatto una manifestazione responsabile”.

Le sedie in #piazzadelpopolo ascoltano con interesse il centrodestra. pic.twitter.com/fkhJEBl929 — Nadia Valente (@NadiaValente2) July 4, 2020

Ma le file in fondo per chi sono?

Per i piccioni?#piazzadelpopolo pic.twitter.com/6xfPl0CagS — la manina (@La_manina__) July 4, 2020

Il primo a prendere la parola è stato Antonio Tajani, che ha difeso a spada tratta il suo leader Silvio Berlusconi: “Vogliamo soltanto giustizia per ristabilire la democrazia nel nostro Paese”. Poi ha accomunato Salvini al Cavaliere: Quella contro Silvio Berlusconi è una ignobile sentenza decisa con ordini impartiti dall’alto. E con Salvini vogliono fare come con la sentenza Berlusconi”. “Noi siamo uniti e sappiamo fare sintesi – dice del centrodestra – vogliamo vincere per dare una spallata a questo governo”.