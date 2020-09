Fitto positivo e la campagna elettorale senza mascherina

Raffaele Fitto ieri quando ha reso noto di essere positivo al Coronavirus ha invocato una pausa per gli odiatori professionisti. Chissà se ricordare, come ha fatto Repubblica, che spesso e volentieri durante la campagna elettorale in Puglia non abbia indossato la mascherina rientra nella casistica. In particolare Fitto dopo la sconfitta, e quindi quando probabilmente era già stato contagiato, ha incontrato molte persone e parlato con giornalisti e non:

E l’esponente politico, candidato per il centrodestra alla Regione lunedì sera ha commentato la sua sconfitta nella sala di un hotel barese, parlando dinanzi ai giornalisti, senza mascherina e a distanza ravvicinata. Un comitato elettorale affollato, come l’ultimo comizio a Maglie. Fitto ha stretto mani, ha parlato sui palchi dei comizi, spesso affiancato da amministratori e politici locali, che, testimoniano le immagini sul suo profilo Facebook, non sempre indossavano la mascherina. Il timore di una risalita dei contagi, per gli esperti della Regione, appare fondato. Le notizie di altri casi positivi nel suo staff, uno su tutti quello del coordinatore provinciale di Taranto di Fratelli D’Italia Dario Iaia, ricoverato in ospedale, non aiutano

Intanto Peirluigi Lopalco, eletto e prossimo assessore alla Sanità in Puglia spera di non trovarsi di fronte a un vero e proprio focolaio e spiega quali misure sono state adottate: «Nel caso dei contatti di Fitto siamo già partiti in tutta la Puglia controllando i contatti stretti e disponendo gli isolamenti fiduciari. I focolai non si controllano con l’isteria ma con un contact tracing serio, che è quello che qui sappiamo fare. Lo abbiamo dimostrato con il focolaio, quello sì enorme, scoppiato in un’azienda di ortofrutta di Polignano e che nel giro di due settimane siamo riusciti a contenere». Guarda caso Fitto era senza mascherina anche alla Sop di Polignano:

