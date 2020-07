Fisco: la scadenza del 20 luglio e la scelta di pagare il 20 agosto

Il Sole 24 Ore spiega oggi che l’appuntamento del 20 luglio per il pagamento delle imposte sui redditi è stato dribblato da molti, che hanno preferito rinviare al 20 agosto con il ravvedimento operoso e il sovrapprezzo dello 0,40%:

Da Nord a Sud l’appuntamento di ieri sembra essere stato in larga parte dribblato: causa crisi post lockdown si è preferito rinviare il pagamento delle tasse al 20 agosto, pur con il sovrapprezzo dello 0,40%, nella speranza di un ripensamento dell’ultima ora del Governo su una ulteriore proroga al 30 settembre. Difficile che ciò avvenga. Per questo si sta facendo largo l’opzione ravvedimento operoso: si saltano i due appuntamenti fiscali rinviando il pagamento ad altra data con una sanzione che comunque resta non eccessiva. Una via in più per tutti gli imprenditori con scarsa liquidità, che stanno affrontando con grande difficoltà il post lockdown e che così possono scansare anche la prossima data.

Che il 20 luglio sarebbero stati in pochi a saldare le tasse era già nell’aria. «Vi segnalo che i versamenti delle imposte partiti oggi dal mio studio non coprono neppure il 5% delle dichiarazioni che dovremo complessivamente inviare. La proroga al 30 settembre ce la prendiamo, voi cambiate lavoro», dice su Twitter il commercialista Luca Grossi di Senigallia (Ancona). Secondo Rosario Vecchione, professionista a Napoli, «per quasi l’80% dei miei clienti si è preferito rinviare al 20 agosto, in particolare per quanto concerne l’Irpef». Rincara la dose Paola Preziuso di Lucera (Foggia): «Tra studio in affanno e scarsa liquidità pochi sono stati i titolari di partita Iva che erano nelle condizioni di poter pagare oggi».