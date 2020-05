Fisco: le cartelle sono sospese ma i cittadini pagano lo stesso

Le cartelle del fisco sono sospese fino ad agosto ma sei cittadini su dieci le pagano lo stesso. Il Messaggero racconta oggi che le cartelle sospese sono oltre 6,6 milioni nel periodo che va da marzo, quando è entrato in vigore il decreto Cura-Italia che ha determinato il primo stop ai pagamenti fino a maggio, ad agosto, dopo l’estensione del periodo decisa con il decreto Rilancio.

Il Lazio, con le sue 1,17 milioni di cartelle fa la parte del leone (solo a Roma le sospensioni riguardano 907.500 atti), seguito dalla Campania con 782 mila cartelle e dalla Puglia con 696 mila. Ma il dato più interessante è, come si diceva un altro. Tra gennaio e febbraio di quest’anno, prima che la pandemia esplodesse in tutta la sua drammaticità, in Italia c’erano 840.640 contribuenti che stavano procedendo con il pagamento rateale delle loro cartelle. Come noto la legge dà la possibilità a tutti i contribuenti che hanno un debito inferiore a 60mila euro, di chiedere in automatico la rateizzazione del pagamento della cartella esattoriale in 60 mesi che, in caso di difficoltà economiche comprovate possono essere portati fino a 120 mesi, dieci anni in tutto.