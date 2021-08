Tortu come Donnarumma: non si accorge di aver vinto l’oro nella 4X100 | VIDEO

L’ultimo frazionista della staffetta olimpica ha confessato ai microfoni della Rai di non essersi accorto di aver superato per 1 centesimo il rivale britannico

Un centesimo vale come un rigore parato. Stesso effetto, stessa reazione. Nella storia dello sport italiano è entrata di diritto la mancata esultanza di Gianluigi Donnarumma dopo la parata decisiva nella finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Il numero uno azzurro ha poi confessato di non essersi reso conto subito di aver permesso alla nostra Nazionale di trionfare. Una storia che si è ripetuta a Tokyo, con Filippo Tortu (ultimo frazionista della staffetta d’oro nella 4X100) che ha confessato di non essersi accorto di aver vinto (e fatto vincere) il quartetto azzurro.

“Non potevo credere che era successo davvero – ha commentato Filippo Tortu ai microfoni di Elisabetta Caporale per RaiDue -. Ho chiesto a tutti i compagni che erano lì a farci il tifo e ho chiesto a Lorenzo (Patta, ndr) se era vero e se avevamo vinto. Poi quando ho visto Italia sul tabellone…”. Il centometrista azzurro ha anche confessato di non aver visto il tempo finale (nuovo record italiano e quinto crono di sempre al Mondo): “È un tempo stratosferico che non ci potevamo aspettare. E sinceramente, in questo momento, potevamo fare 45”, non mi interessa. Questa è l’emozione più bella che si possa solo immaginare o sognare”.

Poi ha preso la parola Fausto Desalu, il penultimo frazionista. L’uomo che ha passato l’ultimo testimone all’atleta sardo: “Devo dire che per la seconda volta che corro in curva in una staffetta mi sono trovato abbastanza bene. Devo ancora metabolizzare. Noi siamo un bel gruppo, abbiamo lavorato e la cosa che ha fatto la differenza e quel centesimo è il grande gruppo che ci unisce”. E qui interviene, nuovamente Filippo Tortu che ancora non si era reso conto di aver strappato l’oro dal collo della Gran Bretagna solamente per un centesimo di secondo. Il resto è storia.