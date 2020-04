Filippo Facci e le “tette da vecchia matrona” di Selvaggia Lucarelli

Con l’eleganza che gli è propria e che tutti gli riconoscono, ieri su Facebook Filippo Facci è andato all’attacco di Selvaggia Lucarelli gettando un po’ di sessismo all’interno del dibattito sulle responsabilità di Regione Lombardia nella diffusione del Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19:

Datemi un altro lavoro. Datemi la pensione anticipata. Qualsiasi cosa, pur di non correre il rischio che qualche demente possa pensare che questa gossipara spargizizzania, che porta male a tutto quel che tocca ed è diventata nota perlopiù per le sue tette da vecchia matrona, possa essere accomunata allo stesso mestiere che faccio io.

Oggi il Fatto Quotidiano risponde ricordando il giudizio di Vittorio Feltri su Filippo Facci:

Altri, più autorevoli di noi, hanno già denunciato il suo sessismo da trivio. Noi preferiamo lasciar giudicare questa nullità dal suo attuale direttore Vittorio Feltri, che lo conosce bene e infatti, in un raro lampo di lucidità, ebbe a scrivere: “Non pubblicare un articolo di Facci non è censura: è un’opera buona, è fargli un favore”.

Noi preferiamo invece ricordare di cosa si parlava nel pezzo in questione:

AVREBBERO dovuto, Gallera o Fontana, non definire medici e personale ospedaliero “eroi”. Dire “eroi” a medici, infermieri, oss, addetti alle pulizie degli ospedali spettava a noi cittadini, al limite. Gallera e Fontana avrebbero dovuto dire “Chiediamo scusa ai medici per averli resi eroi. Dovevano essere solo persone che facevano il loro mestiere in una situazione di massima emergenza e invece li abbiamo mandati allo sbaraglio, talvolta a morire, senza protezioni, senza linee guida, senza protocolli omogenei ed efficaci fin dalla vigilia di questo orrore”.

Avrebbero dovuto dire, Gallera e Fontana, anziché quei “sono molto preoccupato” o “vedo segnali positivi”a 24 ore di distanza, un qualcosa che somigliasse a una frase così: “I numeri che noi o Borrelli vi leggiamo ogni giorno sono imprecisi e alterati. Quelli dei morti non tengono conto delle persone morte in casa o altrove senza aver fatto il tampone. Quelli dei contagiati non tengono conto degli asintomatici e di chi avrebbe i sintomi, ma non riesce ad avere un tampone e variano perché ci sono giorni in cui facciamo più tamponi. I guariti non sono guariti ma sono i dimessi, positivi o negativi che siano. Quelli della terapia intensiva, in definitiva, sono sempre gli stessi non perché la situazione non vada migliorando, ma perché quando si libera un posto o cento, ci sono cento persone che attendevano di avere una possibilità in più per sopravvivere.

Scusateci, se i nostri numeri non riescono a fotografare la realtà con nitidezza, ma ci sono così tante macchie scure in un’epidemia che per imparare leggerle ci vuole tempo. Scusate se vi abbiamo detto ‘sta te a casa’anche quando sareste dovuti essere in un letto d’ospedale . Non ce l’abbiamo fatta”. E invece, un mucchio di alibi, bugie, rimpalli e manipolazioni. Tutte cose imperdonabili. Perfino più dei morti.