La figlia dei “no-vax” colpita dal tetano

Una bambina di 10 anni, mai vaccinata da genitori contrari ad ogni tipo di profilassi, ricoverata da martedì mattina e sottoposta ad una pesantissima cura di immunoglobine per un’infezione da tetano. La bambina che abita in provincia di Verona era caduta giocando. Si era sbucciata un ginocchio. Un po’ di disinfettante e di acqua ossigenata avevano fatto niente. Poi, in 48 ore, le sue condizioni si erano aggravate, spasmi muscolari, difficoltà a deglutire e a muovere gli arti. Racconta La Stampa:

Non vaccinare la piccola era stata una loro scelta ideologica. Come di tanti altri genitori che nel solo Veneto non hanno fatto vaccinare oltre 70 mila bambini. I vertici dei No Vax di Verona e del Veneto giurano però di non conoscere questa coppia. Sostengono che potrebbero aver aderito alla campagna contro le vaccinazioni di loro spontanea iniziativa. O forse semplicemente dato il clamore del caso hanno stretto un cordone di protezione attorno ai genitori e alla loro bambina che, anche se al momento non è in pericolo di vita, lotta per evitare che l’infezione possa raggiungere altre parti del corpo danneggiando in modo irreparabile organi vitali.

[…] Un papà che va avanti e indietro viene fermato dai giornalisti che gli chiedono se è lui il padre della piccola: «Non sono io». Tre parole e basta prima di infilarsi veloce in reparto. Magari è proprio lui. Oppure no. Di sicuro sono solo affari suoi. Il comunicato dell’ospedale di Borgo Trento è assai stringato. Dice solo che le condizioni della bambina sono stabili. Si sa che è in terapia intensiva ma vigile. Non è mai stata sottoposta a coma farmacologico.