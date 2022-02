La Fifa sospende la Russia dai Mondiali di calcio in Qatar 2022

“A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo Uefa, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la Fifa e la Uefa hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni Fifa e Uefa fino a nuovo avviso”. In una nota congiunta pubblicata oggi i due organismi di governo del calcio annunciano le sanzioni alla Russia dopo l’invasione militare dell’Ucraina.

Fifa e Uefa escludono la Russia dalle competizioni internazionali di calcio

“Queste decisioni sono state adottate oggi dall’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa e dal Comitato Esecutivo della Uefa, rispettivamente i più alti organi decisionali di entrambe le istituzioni su questioni così urgenti”. “Il calcio è pienamente unito qui e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e rapido in modo che il calcio possa essere di nuovo un vettore per l’unità e la pace tra le persone”, concludono Fifa e Uefa.

La notizia era attesa già da ieri, quando la Federcalcio della Polonia aveva chiesto di non disputare il match di qualificazione ai Mondiali in Qatar previsto per il prossimo 24 marzo a Mosca. Non è chiaro se la squadra capitanata da Robert Lewandowski vincerà la partita a tavolino guadagnandosi un pass per la finale contro la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca oppure se si deciderà di ripescare la Slovacchia, prima delle escluse. Il provvedimento coinvolge anche le squadre di club, perciò lo Spartak Mosca non proseguirà il suo percorso in Europa League: avrebbe dovuto vedersela con il Lipsia il prossimo 10 marzo per ottenere un posto ai quarti di finale. La Uefa ha inoltre annunciato la fine del rapporto di sponsorizzazione con Gazprom, la società statale di estrazione del gas naturale: “La decisione ha effetto immediato e riguarda tutti gli accordi esistenti, tra cui la Uefa Champions League, le competizioni Uefa per squadre nazionali e Uefa Euro 2024”.