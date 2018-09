La vendetta fotografica di Feltri contro Veronica Gentili

Da qualche giorno infuria una polemica tra il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri e la conduttrice di Stasera Italia Veronica Gentili. Tutto nasce da un fuorionda della trasmissione pubblicato da Striscia La Notizia in cui lei sfotte il giornalista dicendo che sembra ubriaco durante una pausa della trasmissione.

Ovviamente Feltri ha preso malissimo la storia e la Gentili si è scusata con una lunga lettera pubblicata oggi in prima pagina su Libero insieme alla risposta, ancora arrabbiata, dell’ex direttore del Giornale: “Mi dispiace direttore, ti chiedo scusa se ti ho offeso e se ti ho mancato di rispetto. Dirti che non ne avessi la minima intenzione suona pleonastico, ma per quanto banale è l’assoluta verità. Ho per te non solo assoluto rispetto ma anche profonda stima, e non mi sarei mai sognata in nessun contesto che esulasse da una stupida battuta ridanciana in privato con un amico, di fare esternazioni del genere”, ha scritto lei. Ma nella risposta Feltri è andato oltre: “Quando si vuole offendere un uomo vecchio si ricorre sovente a due luoghi comuni: è rincoglionito e per giunta alza il gomito. Facile. Sarebbe come se io dicessi di te, bella ragazza, che per arrivare stabilmente sul video l’hai data via, ciò che non escludo eppure non posso affermare perché, a differenza di te, non sostengo alcuna tesi in mancanza di prove”, scrive prima. E poi fa pubblicare un’intera pagina di fotografie prese dal profilo Instagram della Gentili, tutte accuratamente scelte per dare adito a doppi sensi:

E conclude: “Comunque ti dedico questa pagina fotografica affinché i lettori sappiano da quale pulpito vengono le tue prediche contro di me”. Ora però c’è un problema: dopo ogni apparizione televisiva di Feltri su Facebook e su Twitter compaiono immagini come queste:

Ora Feltri sputtanerà i profili Instagram dell’intera rete?