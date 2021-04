Il vaccino Johnson & Johnson è stato per il momento sospeso negli Stati Uniti “in via estremamente precauzionale” come recita un comunicato della Food and Drug Administration

FDA chiede la sospensione del vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti

La notizia era stata anticipata dal New York Times che motivava la richiesta di sospensione con una rara patologia che ha causato sei casi di coaguli nel sangue a due settimane dal vaccino. Si tratta in tutti i casi di donne tra i 18 ed i 48 anni. Una donna è morta ed un’altra è ricoverata in gravi condizioni in Nebraska. La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare altrettanto in attesa della conclusione delle indagini che seguiranno sulla sicurezza del vaccino. Le autorità federali, comunque, si aspettano che la loro dichiarazione sia intesa come un forte sollecitazione affinché gli Stati seguano il loro esempio. La pausa, spiegano alla Fda e ai Cdc, servirà agli esperti di entrambe le agenzie di esaminare i possibili legami tra il vaccino e questi episodi per stabilire se la Fda debba limitare l’autorizzazione del vaccino. Una riunione d’emergenza del comitato consultivo esterno dei Cdc è stata convocata per domani. Sono sette milioni i vaccinati con il prodotto Janssen negli USA ed altre nove milioni di dosi sono state esportate all’estero, secondo i dati del Cdc.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution. — U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021

“Oggi FDA e @CDCgov hanno rilasciato una dichiarazione riguardante il vaccino Johnson & Johnson # COVID19. Raccomandiamo una pausa nell’uso di questo vaccino in via precauzionale “. Nel tweet si annuncia una conferenza stampa per oggi alle 10, le 16 in Italia. Roberto Burioni ha così commentato la sospensione su Twitter: “Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti collaterali. Indispensabile – sottolinea Burioni – una sorveglianza accurata e un’attenzione particolare alla comunicazione”.

Proprio oggi sono arrivate in Italia le prime 148mila dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson arrivate in Italia cel pomeriggio saranno all’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia. L’arrivo e lo stoccaggio dei vaccini presso l’hub nazionale di Pratica di Mare è gestito dal Comando operativo di vertice interforze nell’ambito dell’operazione Eos. Il vaccino Janssen è il quarto approvato dalle autorità sanitarie nazionali, dopo Pfizer, Moderna e Vaxzevria. Solo pochi giorni fa FDA commentava la decisione di EMA di avviare una revisione sul vaccino Johnson e Johnson “In questo momento non abbiamo trovato alcuna relazione causale con il vaccino e stiamo proseguendo la nostra indagine e le nostre analisi nel caso”