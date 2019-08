Il retroscena del Fatto su quello che si sono detti Conte e Salvini

Il Fatto Quotidiano, che da molto tempo ha individuato in Giuseppe Conte l’antagonista di Matteo Salvini perché a parere del direttore Marco Travaglio il premier sarebbe l’unico in grado di arginare il Capitano, oggi pubblica due pagine di retroscena su quello che si sono detti i due nel giorno in cui il leader della Lega ha ufficializzato l’addio alla maggioranza. Nella ricostruzione di Salvatore Cannavò si spiega che gli incontri sono stati due. Il primo, il giorno del voto sulla mozione Tav, avviene di pomeriggio, a Palazzo Chigi.

Salvini non parla di rimpasti anche se si lamenta dei vari ministri e Conte lo incalza subito: “Ti avevo già detto dopo le Europee che volendo saremmo potuti andare al voto anche il giorno dopo. Tra l’altro avevi il pretesto degli attacchi ricevuti dal M5S in campagna elettorale. Ma tu hai detto no, perché oggi vuoi le elezioni?”. Le giustificazioni di Salvini sembrano fragili: parla di “casini interni”del bisogno di una “campagna elettorale per compattare la Lega, sai c’è anche chi vuol farmi fuori,ora non si può più rinviare”.

Conte invita il suo vicepremier a “pensarci bene”. E comunque mette le mani avanti: “Sappi che comunque si va in Parlamento, io sono una persona corretta, non vado in aula a cercare altre maggioranze”e poi, non dismettendo gli abiti del professore, gli fa anche una piccola lezione di diritto parlamentare. “La via maestra è tornare dove ho ricevuto la fiducia, cominciando dal Senato. In passato le crisi si facevano nei corridoi di Palazzo o nelle riunioni riservate delle segreterie dei partiti, io voglio fare tutto alla luce del sole”.

E qui lancia la freccia in pieno volto dell’alleato-avversario: “Tu ci dovrai essere, al contrario del dibattito sulla Russia e dovrai spiegare, guardandomi negli occhi, il motivo per cui ritiri la fiducia. Dovrai andare a votare passandomi davanti, guardandomi in faccia e poi votandomi contro”. Salvini, in un sussurro, dice “va bene”e se ne va.