La fase 2 dal 4 maggio: uscite scaglionate per fasce d’età

Nella fase 2 che nei piani del governo dovrebbe essere varata a partire dal 4 maggio e ammorbidire le misure restrittive dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 si prevedono anche uscite scaglionate per fasce d’età. Un archivio telematico e un’APP sostituiranno le autocertificazioni mentre, spiega oggi il Corriere della Sera, i divieti non scompariranno ma saranno certamente allentati e si programmerà il ritorno in attività di aziende, negozi, liberi professionisti.

Quella dove conterà, e molto, anche l’età delle persone. E dunque gli ultimi a poter uscire di casa saranno i cittadini che hanno più di 70 anni, soprattutto quelli con una o due patologie croniche. «Per loro — anticipa la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa — dobbiamo prevedere un programma particolare, percorsi che ci consentano di proteggerli dal contagio quando i più giovani ricominceranno a circolare. Però mettendoli anche al riparo dall’afa e dall’isolamento che può avere effetti devastanti a livello psicologico. E dunque un vero e proprio piano di interventi».

La «fase 2» è la più delicata, perché l’R0 dovrà essere prossimo allo zero ma rimarrà il rischio di contagio e per questo si dovrà evitare in ogni modo la nascita di nuovi focolai. Gli scienziati hanno già raccomandato la creazione di squadre che effettuino test e tamponi a tappeto tra le persone vicine a chi risulta«positivo». Il pericolo è fin troppo evidente: tornare indietro,vanificare gli sforzi sin qui fatti chiudendo di nuovo tutto con effetti che possono essere devastanti sia dal punto di vista economico, sia per la tenuta sociale e psicologica dei cittadini.