autocertificazione tramite app

Per l’autocertificazione non servirà più il foglio di carta ma è in arrivo una App. Lo scrive oggi Il Messaggero, che spiega come l’applicazione servirà anche a tracciare i possibili soggetti positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19.

Il lockdown potrebbe essere allentato in tempi diversi a seconda dell’età, prima i più giovani, poi via via i soggetti più a rischio. Ma ormai ci siamo: a palazzo Chigi si ragiona concretamente dei riaprire il Paese attraverso uno scadenzario cui sta lavorando la task force guidata da Vittorio Colao, forse già da lunedì 20, sulla base di protocolli aziendali concordati sul modello di quello adottato da Fca-Ferrari. Per semplificare, ma allo stesso tempo vigilare, gli spostamenti, si sta studiando un app (unica per i due sistemi operativi Android e ‘OS) da scaricare sullo smartphone tramite un sito del governo che geolocalizzi le persone. L’idea è poterla poi utilizzare anche per i tracciamenti, come avviene in Corea, in modo da seguire da vicino la diffusione del virus e telcassistere i pazienti. Di questa app che dovrà avere un sistema alert per segnalare gli spostamenti specie di individui soggetti a restrizioni ricostruendo i contatti avuti, ha fatto cenno lo stesso Colao, sabato scorso, nella riunione di insediamento della task force alla presenza di Giuseppe Conte. Una svolta hi-tech che beneficia dell’expertise di un guru del digitale come Colao che, già 14 mesi fa, predicava la nascita di un ente dotato di poteri legalmente definiti». Proprio quello che serve adesso.