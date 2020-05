Le false Faq del governo sui congiunti

Da qualche ora gira su Facebook un insieme di domande e risposte sul DPCM 26 aprile, i congiunti e le novità della fase 2 dal 4 maggio dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Il testo è condiviso anche da sindaci e rappresentanti delle istituzioni e dà l’impressione di essere una precisazione di Palazzo Chigi, ma non lo è.

✳️ Posso incontrate mia cugina? Sì, in base al nuovo decreto si possono fare visite ai parenti fino al sesto grado. Quindi per esempio, non solo ai cugini, ma anche ai figli di cugini.

✳️ Fra i congiunti rientrano anche i fidanzati /fidanzate che abitano in comuni differenti? E che dunque non si vedono dal 9 marzo?

I fidanzati e le fidanzate sembravano essere vittime del lockdown, interpretando alla lettera il decreto. Poi, dopo un’ondata di proteste sui social, palazzo Chigi ha reso noto che per “congiunti” si intendono «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili».

✳️ Posso incontrare gli amici?

No, non si possono incontrare amici o amiche. Si possono fare visite ai parenti fino al sesto grado. Quindi, per esempio, si possono incontrare i figli di cugini. E da una prima interpretazione del Dpcm da parte di palazzo Chigi, dopo un’ondata di proteste sui social, è emersa l’interpetazione che fra i 2congiunti” si intendono «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili».

♦️ATTIVITÁ MOTORIA E SPORTIVA

✳️ Posso svolgere attività sportiva?

È consentito svolgere attività sportiva o motoria, individualmente, o accompagnando minori o disabili. Nell’attività sportiva bsogna rispettare la distanza di due metri fra le persone e di almeno un metro per le altre attività.

✳️ Si può fare jogging?

Novità del decreto è proprio il tema jogging. Non si dovrà effettuare solo in “prossimità dell’abitazione”, ma si può correre, passeggiare, andare in bici se da soli e rispettando la distanza interpersonale di un metro (per l’attività motoria) e di due (per quella sportiva).

✳️ Si può andare in bicicletta?

Sì, si può andare in bicicletta se da soli e rispettando la distanza interpersonale di un metro (se è attività motoria) e di due (per quella sportiva). E non più solo in “prossimità dell’abitazione”. L’uso della bicicletta era già consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. Era finora inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione.

✳️ Si può andare in moto in due?

Il Viminale ha segnalato che non è possibile andare in due in moto, in quanto è impossibile rispettare la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi (questo significa che deve risultare dai documenti la convivenza presso la stessa abitazione).