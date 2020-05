il senso del ministro speranza per il distanziamento sociale

In questo screenshot tratto dal Tg1 delle ore 20 possiamo ammirare il senso del ministro della Salute Roberto Speranza per il distanziamento sociale, che deve aver studiato alla stessa scuola in cui Giuseppe Conte ha studiato l’assembramento. In auto con una seconda persona, senza mascherina, ieri è giunto alla sede della Protezione Civile dove ha incontrato il commissario Domenico Arcuri ed il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in vista dell’avvio della fase 2 da lunedì 4 maggio.

“Buon primo maggio. Grazie a chi ogni giorno è al lavoro per prendersi cura di noi”, aveva invece scritto in mattinata su Facebook il ministro. La frase accompagnava l’immagine di un operatore sanitario con la mascherina e l’hashtag #resistiamoinsieme. Intanto il decreto con le nuove misure economiche per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 non è ancora arrivato. L’incontro dei ministri di ieri è servito per un primo esame dei capitoli che costituiranno l’ossatura del provvedimento ma serviranno nuove riunioni nei prossimi giorni per proseguire il lavoro. Restano non solo tensioni e distanze su grandi temi come il reddito di emergenza e le misure per la famiglia, ma c’è anche da gestire una mole di decine di proposte arrivate dai diversi ministeri. Il testo perciò non sarebbe ancora composto e non solo perché si attende il via libera Ue a un nuovo allentamento delle regole sugli aiuti di Stato per intervenire nel capitale delle imprese.