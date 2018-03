I falsi exit poll che circolano su Whatsapp

In queste ore una serie di falsi exit poll sta circolando su Whatsapp e Telegram in una catena di messaggi che cita i maggiori istituti di sondaggi. Si capisce che sono falsi perché, come ha scritto qualche tempo fa su Facebook Enrico Mentana, ci sono anche quelli attribuiti a SWG-TGLa7 che però non li ha elaborati finora.

I falsi exit poll ovviamente danno numeri molto diversi e che soprattutto non hanno alcuna attendibilità. Tutti comunque sono assegnati agli istituti di sondaggi più famosi: alcuni di questi però non fanno nemmeno gli exit poll in questa tornata elettorale.

Alcuni politici stanno protestando: “Circolano diffusamente sui telefonini exit poll che sfidano le leggi matematiche. Tanti ci stanno credendo. Non servirebbe nota ufficiale del ministero dell’Interno per mettere in guardia contro ‘bufale di massa’ che rischiano di condizionare il voto a urne aperte? #senzalimiti”, dice Gaetano Quagliariello di Idea.

“Cari amici, i dati che girano sono falsi, ennesima puntata di una strategia mediatica che dura da mesi ormai. Molti degli istituti citati negli sms di queste ore non fanno neanche exit. Suggeriamo a tutti di fare telefonate fino all’ultimo minuto e portare gente a votare. E votare sulla scheda Pd, simbolo Pd. L’affluenza è più bassa del referendum, la nostra mobilitazione può fare la differenza soprattutto in queste ore. Lavoriamo per portare gente ai seggi. Forza!”, dice invece il PD nazionale in un messaggio agli elettori. Tra gli exit poll falsi girano soprattutto quelli di Alessandra Ghisleri, che però, come dicevamo, non ha effettuato exit poll:

L’exit poll è un sondaggio effettuato, durante un’elezione, tra gli elettori, dopo l’espressione del voto da parte di questi presso un seggio elettorale. A differenza del sondaggio d’opinione, alla persona interrogata si chiede di ripetere lo stesso voto che ha appena lasciato nell’urna dopo essere uscito dal seggio. Per usarne i dati si utilizzano i seggi dove il risultato è stato più simile al dato nazionale e poi si campionano i risultati con altre tecniche. Guido Crosetto, candidato con Fratelli d’Italia, ha detto su Twitter di averne inviati su Whatsapp di falsi per divertimento:

In Italia è vietato dalla legge divulgare exit poll a urne aperte. “I nostri ultimi sondaggi li abbiamo consegnati ai clienti venerdì, e non abbiamo in programma di farne altri, né tantomeno gli exit o le previsioni: quella che si sta verificando nelle ultime ore, a partire già da ieri sera, è un’invasione a pioggia sulla messaggistica e su whatsapp di sondaggi finti che la mia società non ha mai realizzato”, sottolinea Ghisleri di Euromedia Research. “Si tratta di una ingerenza molto forte che sembra fatta per mobilitare attraverso i social tutto il mondo che gira attorno al voto, media ed elettori compresi: per quanto ci riguarda chiederemo l’intervento del Garante della comunicazione, della polizia postale e daremo mandato ai nostri legali per avere la più ampia tutela da questi illeciti comportamenti”.

Foto copertina da Emme_Zoo su Twitter