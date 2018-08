Perché Facebook sta cancellando post per spam

Da qualche ora molti utenti di Facebook si stanno lamentando perché il social network ha cancellato i loro post accusandoli di spam. Alcuni pensano che ci sia una strategia o una questione politica dietro la cancellazione dei post, accusando il social network di censura.

Mentre alcuni accusano le segnalazioni “di massa” che sarebbero alla base dei provvedimenti presi da Facebook.

Alcuni però segnalano che la scomparsa dei post è assolutamente casuale e riguarda gli argomenti più disparati:

Alcuni però si sono accorti del fatto che basta dire a Facebook che quello non è spam per vedere il ripristino del link appena aggregato. In più, alcuni admin di pagine Facebook segnalano che anche i loro post vengono cancellati subito dopo essere stati pubblicati e successivamente Facebook chiede se quello pubblicato non sia spam.

Anyone else having issues with disappearing #Facebook page posts today? — Charli Day (@charli_says) 23 agosto 2018

Ma in realtà quello che sta accadendo non ha nulla a che fare con la censura. Da tutto il mondo arrivano segnalazioni identiche che riguardano l’impossibilità di pubblicare post o la segnalazione per spam, il che fa comprendere che oggi è semplicemente uno di quei giorni in cui Facebook aggiorna o modifica le impostazioni del social network.

BUG FACEBOOK Impossible de publier actuellement sur notre page fb + disparition de nos publications de ce matin @facebook @facebookbugs une explication ? Merci #facebook #bugfacebook — Maville Caen (@MavilleCaen) 23 agosto 2018

In questi casi succede che per qualche ora il social network sia difficilmente utilizzabile oppure presenti bug che di solito si concludono alla fine dei lavori.

Nessuna censura e nessun piano orwelliano per cancellare il dissenso, insomma. Soltanto un bug di Facebook.