Fabio Gaiatto della Venice Investment Group condannato a 15 anni Fabio Gaiatto, il trader di Portogruaro (Venezia) di 43 anni, principale imputato nella mega truffa della Venice Investment Group, che ha fatto ‘sparire’ oltre 70 milioni di euro di migliaia di investitori, è stato condannato con rito abbreviato a oltre 15 anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata in Tribunale a Pordenone dal giudice Eugenio Pergola.

Il Procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, in qualità di pm, aveva chiesto per Gaiatto una condanna a 9 anni per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, abusivismo finanziario e auto-riciclaggio. Ora, oltre alla pena, dovrà corrispondere 50 mila euro per danno di immagine al Comune di Portogruaro che si era costituito parte civile. Inoltre dovrà liquidare multe per complessivi 36 mila euro. Nella sentenza, il giudice ha anche disposto la confisca di tutti i beni del trader veneto.

A marzo, la compagna di Gaiatto, la 32enne Najima Romani, di Lignano (Udine), per gli stessi reati del fidanzato, aveva invece patteggiato 4 anni e 2 mesi e 10mila euro di multa. Oltre a Gaiatto e Romani sono una decina le persone coinvolte nell’inchiesta. Il trader è stato anche condannato a rifondere il 100% del patrimonio sottratto ai circa 3 mila investitori, più il 30% per danni morali. Gaiatto è stato infine condannato all’interdizione dai pubblici uffici. Il Madoff del Nordest va così incontro a un destino annunciato dopo l’arresto e le storie sui casalesi.

