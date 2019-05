Este Deniss Panduru, romeno 51enne con precedenti per maltrattamenti e violenza sessuale in ambito familiare (2017), lesioni personali e minacce dopo una lite in strada (2016) e guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente (2017), era alla guida dello scuolabus che si è ribaltato sul fianco ad Acquà Petrarca in provincia di Padova alle 13,45.

Este Deniss Panduru e lo scuolabus di Acqua Petrarca

Dopo aver provocato l’incidente, ha controllato le condizioni dei giovani passeggeri (otto sono rimasti feriti) ed è scappato, vagando per due ore a piedi e percorrendo una decina di chilometri, fino a quando una pattuglia dell’Arma non l’ha intercettato lungo una strada statale del Padovano. Fermato e arrestato, ora è nel carcere di Rovigo: è accusato di «fuga in caso di incidenti con danni alle persone», lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza.

E qui una domanda sorge spontanea: oltre a fregare Rami e Adam, cosa ha fatto Salvini per la sicurezza degli scuolabus? Per guidare un bus adibito al trasporto di persone bisogna essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (c.q.c.): è una patente professionale che si ottiene frequentando un corso di 260 ore di teoria e 20 di pratica nelle autoscuole, sottoponendosi a una visita medica approfondita e superando l’esame finale alla motorizzazione civile.

Per legge il datore di lavoro non può chiedere i precedenti di polizia a chi sta per assumere, neanche se l’impiego in questione è il trasporto di bambini. Può sì chiedere in procura al casellario giudiziale, dove figurano le condanne, ma non è obbligato a farlo. Il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza non è motivo sufficiente per il ritiro della licenza.

Spiega però Fabio Tonacci su Repubblica oggi che la circolare del Viminale emanata dopo la strage sfiorata nello scuolabus per Milano e si parlava anche di «approfondimenti in corso finalizzati alla possibile revisione delle leggi vigenti»: chi affida il servizio deve sobbarcarsi l’onere di «puntuali accertamenti sui requisiti del personale preposto alla guida».