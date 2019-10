Erika Lucchesi: la 19enne che muore in una discoteca a Sovigliana

Una 19enne di Livorno è morta nella notte in una discoteca di Sovigliana, frazione di Vinci, in provincia di Firenze. Lo riferiscono i media locali. Il decesso è avvenuto alle quattro del mattino in seguito a un malore che potrebbe essere stato la conseguenza dell’assunzione di alcol e droghe. Posto sotto sequestro il locale, il Jaiss, un club che negli anni Ottanta e Novanta era stato un tempio della musica techno e che stava festeggiando la sua serata di riapertura, funestata dalla tragedia. A indagare sono i carabinieri e il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina.

La 19enne che muore in una discoteca a Sovigliana

La ragazza morta si chiamava Erika Lucchesi ed arrivata nell’Empolese assieme ad alcuni amici per trascorrere la serata. Stamani all’alba la notizia ha raggiunto subito i familiari nella cittadina labronica che si sono precipitati verso la discoteca vinciana: la madre 49enne della ragazza è stata a sua volta soccorsa dal 118 perché colta da un malore. La salma della giovane è stata intanto trasferita nel reparto di medicina legale dell’ospedale di Careggi a Firenze, a disposizione del pm. Disposta anche l’autopsia.

A quanto si apprende, la ragazza avrebbe accusato un malore intorno alle 4.15. Al momento l’ipotesi più probabile è che la giovane avesse assunto alcol e droghe. Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Firenze intanto sono orientate a capire chi avrebbe venduto o ceduto la droga alla ragazza.

