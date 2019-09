Enzo Miccio APPROVA il vestito di Teresa Bellanova (dibattito chiuso, raga)

Enzo Miccio, designer di eventi e special weddings e conduttore televisivo oltre che paladino del buon gusto, e quindi arbiter elegantiae molto di più di Capezzone (ma in effetti Capezzone non primeggia in nessun ambito, quindi…), annuncia che il vestito di Teresa Bellanova era “Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell’abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved”.

Ora, è evidente che l’approvazione di Enzo Miccio mette un’ideale patata in bocca a tutti quelli che parlavano (a sproposito) del vestito della nuova ministra delle politiche agricole. Finché non interverrà un personaggio più autorevole sul tema, tutti zitti e pedalare.

Leggi anche: Come quel coraggiosone di Capezzone ha scatenato il bodyshaming su Teresa Bellanova