Tutte le volte che Enrico Stefàno ha promesso l’apertura della Metro C a San Giovanni

Uno spettro si aggira per Roma: è la data dell’apertura ella stazione Metro C di San Giovanni. Oggi il Presidente della commissione Trasporti Enrico Stefàno (M5S) rispondendo alla domanda di una consigliera del Pd nel corso della riunione della commissione sulla riorganizzazione dei trasporti pubblici di superficie proprio in vista dell’apertura della metropolitana ha fatto sapere che l’apertura della stazione avverrà “al più tra un mese e mezzo, da oggi due mesi al massimo”. Ovvero agli inizi di aprile.

Tutti gli slittamenti dell’apertura della Metro C a San Giovanni

Non tutti però ci credono. I più attenti si ricorderanno ad esempio che nel marzo 2017 la sindaca Virginia Raggi e l’assessora alla Mobilità Linda Meleo dissero che la stazione sarebbe stata fruibile “dall’autunno”. In quell’occasione la “stazione-museo” venne mostrata con orgoglio ai giornalisti. Mancavano solamente i collaudi. Anche il preparatissimo Stefàno si trovava – curiosamente – d’accordo. A marzo continuava ad essere ottimisti per un’apertura entro ottobre.

A fine aprile Stefàno tornava ad essere vago parlando di “fine autunno” come data di apertura di San Giovanni.

Poi nel luglio 2017 la Meleo cambiò le carte in tavola promettendo che la stazione avrebbe aperto “entro fine anno”. Il 2017 è finito da un paio di mesi ma la stazione di San Giovanni è rimasta chiusa. Non sono bastati i numerosi sopralluoghi in situ della coppia Stefàno-Meleo. Constatata infatti l’impossibilità di aprire la stazione entro dicembre la Meleo parlò di un “possibile slittamento” al primo mese del 2018. Che sarebbe stato gennaio, anche lui volato via senza che la stazione venisse aperta.

Oggi apprendiamo che la data storica continua a slittare. Rimarranno invece nella storia le numerose risposte date da Enrico Stefàno su Twitter. Ad esempio quella del 20 settembre 2017 quando disse che la stazione di San Giovanni avrebbe aperto “probabilmente a Gennaio”.

Passa qualche tempo, a fine ottobre un’utente torna alla carica per chiedere se la data è confermata. Il 3 novembre 2017 Stefàno finalmente conferma: “Sì, fine gennaio/metà febbraio”.

“Quando apre S.GIovanni Linea C?” chiede un utente il 28 dicembre 2018. Prontamente Stefàno risponde – e che ci vuole ormai – “febbraio/marzo MC San Giovanni”.

A metà gennaio (il 16) un altro appuntamento con gli aggiornamenti di Stefàno. Nessuno slittamento, scrive il consigliere capitolino, “tempi sono quelli detti finora”. E sul finora si potrebbe aprire una lunga parentesi, perché di annunci ne sono stati fatti tanti, in poco meno di sei mesi.

Un paio di giorni dopo, il 18 gennaio, Stefàno è ancora dell’idea che i tempi reali per l’apertura della fermata San Giovanni della Metro C siano “sempre ai primi di marzo”.

A questo punto si potrebbe essere autorizzati a pensare che davvero la stazione aprirà ai primi di marzo. Del resto è un po’ che Stefàno non sposta la data. E invece no, perché cinque giorni dopo, il 23 gennaio, Stefàno ritrova la solita cautela: “al più tardi metà marzo”. Oggi l’annuncio che “tra due mesi al massimo” aprirà la stazione della Metro C di San Giovanni. Possiamo stare tranquilli fino ad aprile. E naturalmente l’apertura non sarà l’unico problema da affrontare: «L’arrivo della metro C a San Giovanni porterà uno shock sulla metro A dove stimiamo saranno scaricati una metà complessiva dei suoi passeggeri. Passeggeri che la linea A dovrà essere in grado di ricevere e lo è. Noi ci aspettiamo una modifica delle frequentazione sulla metro C da 45 mila/50 mila passeggeri al giorno a 100 mila. Un raddoppio che stimiamo avverrà in tempi rapidi». Lo ha spiegato all’ANSA un tecnico della Agenzia Mobilità in commissione capitolina Trasporti.

