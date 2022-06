Enrico Montesano pubblica la “lista dei bideniani” d’Italia

La chiama satira, in risposta alla storia della lista dei pro-Putin (in Italia) pubblicata domenica scorsa da Il Corriere della Sera. Enrico Montesano – tornato in auge dopo le sue battaglie sulla pandemia (dalla mascherina al vaccino, passando per le restrizioni) – ha deciso di pubblicare un “finto” articolo (che graficamente ricorda proprio la grafica online del quotidiano diretto da Luciano Fontana) in cui viene mostrata la “lista dei bideniani” d’Italia. Insomma, quei personaggi pubblici che sosterebbero il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden (ma, soprattutto, criticano aspramente il Presidente della Federazione russa Vladimir Putin).

Montesano e la lista dei “bideniani” d’Italia

“Par condicio, non sarebbe cosa ingiusta… ma è solo satira”, ha scritto l’attore romano Enrico Montesano sulla sua pagina Facebook. Poi, in allegato, quella finta pagina de Il Corriere della Sera che “scimmiotta” il titolo utilizzato dal quotidiano (domenica scorsa): “La rete di Biden in Italia: chi sono gli influencer che fanno propaganda per Washington”. E lì sono allegate le foto di alcuni personaggi pubblici, giornalistici e televisivi: Lilli Gruber, David Parenzo, Gianni Riotta, Federico Rampini, Alan Friedman, Enrico Mentana, Fabio Fazio e Roberto Saviano.

Giornalisti, attori del mondo dell’informazione che si sono pubblicamente espressi contro l’invasione russa dell’Ucraina voluta da Vladimir Putin (e per questo considerati filo-americani, ma soprattutto sostenitori del Patto Atlantico della Nato) e quella guerra provocata dall’invio di soldati dal Cremlino nelle varie città ucraine. Insomma, Enrico Montesano ha voluto provare a fare satira per “rendere pan per focaccia” a Il Corriere della Sera. Il tutto a poche ore dalla spiegazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli che ha sottolineato come quell’elenco pubblicato dal quotidiano diretto da Luciano Fontana non sia figlio di un’investigazione e che quei nomi siano circolati solamente durante un convegno sulla disinformazione online, proprio in riferimento alla guerra in Ucraina.

(Foto IPP/Paolo Gargini)