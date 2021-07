Letta pronto a correre per un seggio alla Camera: si candida alle Suppletive a Siena?

Il Pd senese lo vuole come candidato per sostituire Padoan

Enrico Letta concorrerà al seggio senese lasciato libero da Piercarlo Padoan. L’ex premier aveva tentennato quando era tornato in Italia per prendere le redini del PD. A Siena però oggi il Partito Democratico offre un posto blindato al suo segretario, posizione a cui Letta ora pensa in maniera molto più concreta. Lo stesso posto era stato offerto a Giuseppe Conte, subito dopo la caduta del suo governo e l’insediamento di Mario Draghi. Lì però ad opporsi era stata la segreteria dem di Siena che aveva manifestato in maniera inequivocabile il suo disappunto.

Letta nelle ultime settimane ha valutato concretamente questa possibilità, convinto probabilmente dalla possibilità di gestire le cose del suo partito dall’interno e non da casa. La querelle sui franchi tiratori interni al Pd sul Ddl Zan e le ormai imminenti trattative per il Presidente della Repubblica probabilmente hanno portato l’ex Premier a propendere per la discesa in campo. Annunciata mesi fa, ora sembra pronta a concretizzarsi.

Questa sera si riuniranno gli esponenti del Pd senese, con loro sarà presente anche Enrico Letta. Le elezioni suppletive regalerebbero un candidato forte e senza avversari. Considerato che in questo momento tutti gli altri partiti hanno le polveri bagnate. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere della Sera, Letta avrebbe voluto costruire un ticket con Conte inizialmente. Il futuro leader del Movimento Cinque Stelle sarebbe dovuto essere eletto a Primavalle, anche in quel caso per delle suppletive. Ma il seggio riservato all’avvocato del popolo era tutt’altro che blindato, così Conte aveva declinato l’invito.

Visti i tempi e le scadenze che incombono, Letta ha deciso di abbandonare il dualismo che ha provato a preservare con Conte e parrebbe ormai intenzionato a scendere in campo in prima persona. Così da provare a domare dall’interno il Partito Democratico.