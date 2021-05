Sta provocando molte polemiche la partecipazione di Enrico Letta alla veglia pro-Israele andata in scena, nel pomeriggio di ieri, a Roma. Il segretario del Pd è salito sul palco della manifestazione dove si sono alternati, tra gli altri, anche Maria Elena Boschi, Antonio Tajani, Virginia Raggi, Carlo Calenda e Matteo Salvini.

Enrico Letta partecipa alla manifestazione pro-Israele: è polemica

“Crediamo che questa drammatica vicenda debba cessare immediatamente. Sono qui per esprimere solidarietà per le vittime. Ho anche telefonato all’ambasciatrice della comunità palestinese in Italia perché crediamo che la prima cosa da fare in questo momento sia quella di unirci nel lutto e nella richiesta di un cessate il fuoco – ha detto Enrico Letta ai cronisti a margine della manifestazione -. Noi chiediamo che i radicalismi cessino. Ma chiediamo che la soluzione di questi due diritti legittimi riesca a trovare delle piste e della applicazioni concrete”.

Nel filmato pubblicato da il Fatto Quotidiano, con l’evento trasmesso in diretta anche dalla pagina Facebook della Comunità ebraica di Roma, si vedono sul palco allestito all’interno del Ghetto capitolino gli esponenti di moltissimi partiti. Oltre al segretario del PD, hanno partecipato anche i leader di Lega, Forza Italia (nella figura del vicepresidente Tajani) e i due candidati a sindaco di Roma, Virginia Raggi e Carlo Calenda.

Ma le polemiche (sui social, come accaduto nelle scorse ore con il botta e risposta a distanza tra Chef Rubio e Matteo Salvini) si sono scatenate proprio per la presenza di Enrico Letta.

che ci faceva Enrico Letta sul palco della “manifestazione pro Israele” (si legga “pro Netanyahu”) di ieri a Roma, accanto a Salvini, Tajani e a esponenti di Fratelli d’Italia?

La presenza di Lega e Fratelli d’Italia era del tutto naturale ma il PD…….boh? pic.twitter.com/S7bn5nKMdW — tuccio (@TucciTuccio) May 13, 2021

Al presidio di solidarietà per #Israele insieme a salvini, tajani e italia ‘viva’ c’era anche Enrico Letta che poco prima aveva parlato con l’ambasciatrice della Palestina.

Che vergogna.#13maggio — Cristina Correani (@Moonlightshad1) May 13, 2021

L’ipocrita teatrino dei politici italiani tutti insieme per Israele. Ma i morti sono in gran parte palestinesi come sempre. Manifestazione pro-Israele a Roma, Enrico Letta sul palco con Salvini, Tajani e Boschi. — antonia # antifascista #facciamorete (@mammanto9) May 12, 2021

(foto: da Il Fatto Quotidiano)