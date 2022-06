Giorgia Meloni vola in Spagna per partecipare alla convention del partito di ultradestra Vox, alleato di Fratelli d’Italia in Europa

Volata a Marbella “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal”, come spiegato lei stessa sui social, Giorgia Meloni ha tenuto un discorso sul palco di Vox, il partito di estrema destra spagnolo alleato in Europa con Fratelli d’Italia. Un comizio all’insegna della semplificazione e della xenofobia: “No alla lobby LGBT! No violenza islamista! No all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte, sì ai valori universali cristiani”.

Poi ha concluso: “Sì alla sovranità del popolo, no ai burocrati di Bruxelles, sì alla nostra civiltà e no a chi vuole distruggerla”. Meloni infine ha gridato “viva la Spagna” e “viva l’Italia” venendo ricambiata con degli “olè” del pubblico presente. Un comizio “dalle parole d’ordine fasciste” secondo Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Partito democratico. “Nel deserto che sta diventando la destra, la Meloni sembra quella con le idee chiare, quella meno peggio degli altri. Ma la realtà è che, sotto sotto, lei è sempre la stessa cosa: parole d’ordine fasciste e un passato che non è mai passato”, attacca. “Non si possono avere due facce – prosegue la dem – Nel suo discorso per la candidata di Vox in Andalusia c’erano tutti i luoghi comuni di questa internazionale di destra, sostenuta finanziariamente dalla Russia, legata alla destra trumpiana che sta dietro all’assalto del Congresso americano del 6 gennaio”. La replica di Meloni: “Quartapelle dice nelle sue deliranti affermazioni che faremmo parte di una internazionale di destra sostenuta finanziariamente dalla Russia. Mi aspetto che sia sostanza a questa accusa gravissima, mi aspetto che dica esattamente a cosa fa riferimento, o dovrà dirlo ai giudici della giustizia italiana”.

