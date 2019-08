Enrico Giovannini: il possibile premier e il reddito di cittadinanza

Insieme a Marta Cartabia e Cantone, Enrico Giovannini è uno dei candidati più credibili alla carica di presidente del Consiglio del governo PD-M5S. Ieri Giovannini era al meeting di Comunione e Liberazione e ha parlato della misura-simbolo del MoVimento 5 Stelle, ovvero del reddito di cittadinanza. In termini non esattamente entusiastici. Scrive oggi Il Sole 24 Ore:

L’ex ministro del Lavoro, e portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, l’economista Enrico Giovannini, tra i nomi in circolazione per il nuovo esecutivo, intervenuto ieri al Meeting di Rimini; ha acceso il semaforo verde alla nuova misura di contrasto alla povertà e di politica attiva introdotta dal governo “giallo-verde”. Del resto, da ministro del governo Letta, è stato lo stesso Giovannini a introdurre, per la prima volta in Italia, uno strumento universale di contrasto alla povertà, il Sia, che può considerarsi un sorta di precursore dell’attuale reddito di cittadinanza targato M5S, poi divenuto Rei, e infine, come detto, trasformato, dal governo Conte, in Rdc.