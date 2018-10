Enrico Esposito: la strana fuga dello staffista di Di Maio dai suoi tweet

Che la stampa non serva a niente è un’ideona a 5 Stelle che spesso finisce smentita dai fatti. Prendiamo il caso di Enrico Esposito, avvocato da alcuni mesi nominato vice capo dell’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico dal ministro Luigi Di Maio con stipendio da 65mila euro per un anno e ottenuto su “base fiduciaria”. Una mezz’oretta fa è uscito un articolo su l’Espresso a firma di Teresio Malaspina e a tempo di record lui ha già messo sotto protezione il suo account Twitter.

Enrico Esposito e “i tweet sessisti e omofobi dell’amico di Di Maio”

L’articolo si intitola “I tweet sessisti e omofobi dell’amico di Luigi Di Maio piazzato nel suo staff al ministero” e raccoglie un florilegio di suoi cinguettii di qualche tempo fa e piuttosto inequivocabili perché dimostrano che il suo posto nello staff è un modo per sprecare il suo ineguagliabile talento di battutista su donne e gay, che ha inequivocabilmente dimostrato sul suo profilo.