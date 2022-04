A soli 4 giorni dal ballottaggio per le elezioni presidenziali in Francia dalla Russia arriva un endorsement inatteso per Emmanuel Macron: Alexey Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin, in carcere da più di un anno per non aver rispettato la condizionale in seguito al Caso Yves Rocher, con la filiale russa della società di cosmetici che lo aveva denunciato nel 2012 in quanto l’azienda di logistica sua e di suo fratello Oleg non aveva rispettato alcuni accordi. In una serie di Tweet ha invitato gli elettori a scegliere per il presidente uscente a scapito della sfidante di estrema destra, Marine Le Pen, che in passato aveva più volte mostrato vicinanza alle posizioni del Cremlino. “Mi rendo conto dell’ironia della situazione – ha scritto Navalny – un prigioniero politico russo si rivolge agli elettori francesi. Ma tecnicamente, sono in prigione a causa di una denuncia presentata da un’azienda francese. Ho studiato francese all’università e quando vengo a Parigi indosso una sciarpa con qualsiasi tempo. Quindi questo paese mi è vicino e ci proverò. È senza alcuna esitazione che invito i francesi a votare per Macron il 24 aprile, ma vorrei rivolgermi a coloro che non escludono di votare per Le Pen. Vorrei parlarvi di corruzione e conservatorismo”.

1/16 Осознаю иронию ситуации: русский политзэк обращается к избирателям Франции. Но технически я в тюрьме по заявлению французской компании, в университете я учил 🇫🇷, а, приезжая в Париж в любую погоду, ношу шарф. Так что страна мне близка, и я попробую. — Alexey Navalny (@navalny) April 20, 2022

L’invito di Navalny agli elettori francesi: “Votate Macron, contro Le Pen corrotta”

Su le Pen pende anche un’accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici comunitari da parte dell’ Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). “Sono rimasto scioccato – spiega Navalny – nell’apprendere che il partito di Le Pen ha ottenuto un prestito di 9 milioni di euro dalla banca FRCB. Questo non è solo un “affare insidioso”. Questa banca è una nota agenzia di riciclaggio di denaro che è stata creata su istigazione di Putin. Ti piacerebbe se un politico francese ottenesse un prestito da Cosa Nostra? Bene, è lo stesso. Non ho dubbi che i loro negoziati con queste persone ei loro rapporti con loro implichino un accordo politico segreto. È corruzione. E questa è una vendita di influenza politica a Putin”. “Le elezioni sono sempre difficili – conclude l’oppositore politico – ma è assolutamente necessario andarci. Il 24 aprile non potrò mettere una sciarpa in segno di solidarietà con i francesi. Qui costituisce una “violazione del codice di abbigliamento”, possono persino mettermi in una cella di punizione. Ma continuerò a sostenere la Francia, i francesi e Macron”. Stando agli ultimi sondaggi, la forbice tra il presidente uscente e la leader del Rassemblement National è di dieci punti percentuali a favore dell’attuale inquilino dell’Eliseo.