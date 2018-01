«Emma Bonino? Una radicale da salotto»

Giovanni Negri, ex prediletto di Pannella e oggi scrittore e produttore di vini, in un’intervista rilasciata a Fabrizio D’Esposito sul Fatto di oggi stronca l’accordo Bonino-Tabacci:

Non sono il depositario di un Pannella postumo: quando era in vita gliene dissi di tutti i colori. Diciamo che dal mio punto di vista il Pannella migliore,quello checambia l’Italia, è il leader che da un lato preserva la durezza e l’identità dei Radicali, e d al l’altro conduce le più grandi battaglie liberali e popolari di questo Paese. È tabagista per le sigarette, non per altro.

Bonino si è confusa con il centrosinistra da anni. Ora c’è il renzismo.

Bonino ha fatto una Lista che Piace alla Gente che Piace. E pretende che quella roba rappresenti l’eredità del Partito dello Scandalo . Scandalo vero. Eravamo il partito delle mani nella merda, dei pubblicani, dei ladri, delle puttane, o dei normali, dei ragionieri, delle nonne che s’incazzano. Il contrario dei radical-chic. Quello è il radicale da salotto, un soprammobile utile al potere.

Perché secondo lei hanno rifiutato l’offerta dei socialisti di Nencini e dei Verdi?

In effetti era più logica del Tabagismo. E allora perché no? A esser cattivelli viene il sospetto. Forse Renzi vuole solo liste fra l’1 e il 3 per cento, così voti ed eletti vanno solo a lui. Non che lo capisca, eh. Ne ha tanto bisogno. Mai vista qui al nord un’onda anomala di queste proporzioni. Oppure alla fine l’obie ttivo sono i collegi sicuri nel Pd? Nel caso, Tabacci avrebbe vinto un terno al lotto.