Emanuele Fiano in quarantena a Santo Stefano

Emanuele Fiano, deputato del Pd, è uno dei turisti bloccati fino a ieri sull’isola di Santo Stefano, davanti alla Maddalena, dopo alcuni contagi da Coronavirus. L’onorevole ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per raccontare la sua mini-quarantena:

Quale è la situazione?

«Ora siamo tutti più tranquilli, chi doveva partire è riuscito finalmente a partire, sono state ripristinate le navette per la terra ferma».

Centinaia di persone bloccate su un’isola e forse contagiate dal virus: avete avuto paura?

«Ci sono stati momenti di tensione, soprattutto perché non avevamo informazioni e leggevamo sui giornali quello che nessuno ci diceva. Diciamo che ci sono state 48-72 ore in cui non si riusciva a capire cosa stesse succedendo e soprattutto cosa dovessimo fare. Poi ci hanno fatto il tampone e ci hanno “liberati”».

Prima dei tamponi, siete stati costretti a fare la quarantena nelle vostre stanze?

«No, siamo stati isolati sull’isola, quindi nessuno poteva arrivare o partire e questo ha creato tensione, soprattutto tra chi aveva finito la vacanza e doveva tornare al lavoro e magari ha perso l’aereo. Ma tutti potevamo uscire e andare in spiaggia. Solo chi è risultato positivo, cioè alcuni dipendenti della struttura, è rimasto chiuso nella propria camera e gliviene portato il pasto, ma per ora sono tutti asintomatici».

Come continua la vostra vacanza ora?

«Come prima. Con mascherine e distanziamento».