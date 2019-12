Emanuele Castrucci: il professore dell’Università di Siena che elogia Hitler

L’utente Twitter Emanuele Castrucci l’altroieri ha deciso di riaprire il comodo file “Eh ma ha fatto anche cose buone” stavolta a proposito non di Benito Mussolini, ma in onore di Adolf Hitler. La parte curiosa della questione è che Emanuele Castrucci viene indicato sia nel suo profilo VK linkato su Twitter che dal rettore Francesco Frati come un professore universitario di filosofia del diritto e filosofia politica.

Castrucci sembra davvero un appassionato della tematica. Si rivolge a chi contesta i suoi tweet nazisti dicendo che Hitler “difendeva l’intera civiltà europea”.

E poi si esercitava in una dialettica che conosciamo abbastanza spesso:

Qui invece possiamo vedere il rettore Frati che dice che il professor Castrucci “scrive a titolo personale e se (ne) assume la responsabilità”, come se l’Università di Siena non avesse alcuna responsabilità etica nel tenere tra i suoi professori un nazista.

Non si tratta dell’unico tweet “curioso” di Castrucci. Alcuni sono raccolti anche da altri utenti:

Altri sono ancora a piede libero, come la pubblicità di questo libro antisemita:

Henry Ford, The International Jew – The World’s Foremost Problem, 1920 (traduzione italiana Edizioni di Ar 1971) pic.twitter.com/AyGm6tzcXT — Emanuele Castrucci (@castrucci1) November 26, 2019

E il tema pare appassionarlo in particolar modo:

Non vi è nulla che i Giudei temano di più dell’unità di un popolo.

Codreanu pic.twitter.com/rCdQnMihvR — Emanuele Castrucci (@castrucci1) November 20, 2019

E, come tutti quelli di quella parrocchia, ha anche una passione per i protocolli dei Savi di Sion.

Ciò che importa non è sapere chi siano i veri autori del documento, perché potrebbe davvero trattarsi di un ‘falso’ in senso tecnico, ma la domanda: i fatti descritti in esso sono veri o sono falsi? Dal momento che quanto accade oggi nel mondo è la prova evidente che sono veri. pic.twitter.com/RHXqPK8AYz — Emanuele Castrucci (@castrucci1) November 21, 2019

Insomma, Castrucci è davvero un professore che l’università di Siena dovrebbe attenzionare. Invece di fare la vaga.