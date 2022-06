Elodie sarà la madrina del Roma Pride. E ieri in conferenza stampa, rispondendo a una domanda, ha detto, e non è la prima volta, cosa pensa di Matteo Salvini.

Elodie all’attacco di Salvini: “Certe cose non sono da essere umano corretto”. E lui la prende male | VIDEO

Quando le hanno chiesto del suo impegno rispetto a temi come quelli dei diritti civili Elodie ha infatti risposto: “Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico. Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso”

E ha aggiunto: “Non ci sono contro: dico sempre quello che penso”. E poi entrando nel dettaglio: “Non vorrei aprire il ‘discorso Salvini’, ma quando leggo determinate cose, quando devo sentire determinate cose mi sembra veramente assurdo. Non vorrei proprio sentirle, perché stiamo parlando della base di essere un essere umano corretto”

Salvini ha subito preso la palla al balzo rispondendo dalla sua pagina Facebook: Sempre “#colpadisalvini. A Elodie, madrina del Gay Pride di Roma e brava cantante, auguro ogni bene nel lavoro e nella vita, e alle sue parole poco carine rispondo con un sorriso”:

Elodie ha più volte espresso il suo pensiero riguardo al modus operandi di Salvini e della Lega riguardo a certi temi. Ad esempio quando ha parlato di “Lega acchiappa voti”. O quando si è indignata per come il partito guidato da Salvini abbia ostacolato il DDL Zan. Una posizione chiara che ha pagato sulla sua pelle subendo la gogna degli insulti sessisti che le sono arrivati sui social. Quella volta però il segretario del Carroccio non fece alcun post per dissociarsi o difenderla.

La cantante durante la conferenza stampa ha spiegato le motivazioni del suo sostegno al Roma Pride: “Sono orgogliosa, emozionata e felice di manifestare e festeggiare con voi, è importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali che i diritti sono imprescindibili per l’essere umano, dovrebbe essere ovvio per tutti ma purtroppo non lo è. Ciò che mi rende più felice è manifestare festeggiando, spesso la gente non comprende che è una manifestazione e si festeggia per quello che si è ottenuto e si manifesta per quello che si deve ancora ottenere. E manifestare è il modo migliore per festeggiare. Si manifesta per tutti, è una comunità che abbraccia tutte le persone che non hanno diritti. Ogni volta il Pride è un momento emozionante perché si sente di far tutti parte di una grande famiglia, anche se non ci conosciamo. Manifesteremo per tutti quelli che ne hanno bisogno, penso sia veramente questo il messaggio e vi ringrazio di cuore per aver pensato a me”.