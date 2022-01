“Non voterò Maria Elisabetta Casellati, al di là della stima personale, mi asterrò. È un metodo sbagliato quello della conta in Aula, il centrodestra sta mandando allo sbaraglio alte personalità, invece serve condivisione con il centrosinistra per eleggere il capo dello Stato”. Lo dice chiaro e tondo Elio Vito, deputato storico di Forza Italia da tempo critico con alcune posizioni del suo partito, in particolare quando tenta di imitare il sovranismo degli alleati Lega e Fratelli d’Italia. Secondo il napoletano diventata una vera e propria star dei social per le sue battaglie a favore del Ddl Zan, del referendum eutanasia e quello sulla cannabis, si tratta di un “modo surrettizio per controllare i parlamentari, nascondere le palesi divisioni interne, ma soprattutto una grave mancanza di rispetto istituzionale”.

Non sono d’accordo con la decisione del cdx di votare, senza un accordo, Casellati.

Il metodo giusto per eleggere il Capo dello Stato in questa situazione, è cercare la condivisione con il centrosinistra su una delle diverse figure autorevoli che il nostro Paese esprime. pic.twitter.com/dGGkwynLEg — Elio Vito 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳️‍🌈🌍 (@elio_vito) January 28, 2022

Elio Vito (e chissà quanti altri nel centrodestra) non voterà Casellati al Quirinale

Il centrodestra infatti proverà a capire quanti consensi riscuote al suo interno la candidatura della presidente del Senato, utilizzando anche l’artificio di “segnare le schede” servendosi di varie combinazioni tra nome e cognome per rendere riconoscibile la provenienza del voto. “Una prova di forza, e di debolezza – aggiunge Vito – che in ogni caso avrà negative conseguenze politiche ed istituzionali, in un momento particolarmente delicato per il Paese. Casellati avrebbe meritato maggiore riguardo. Il metodo giusto, l’unico possibile, per eleggere il Capo dello Stato in questa situazione, è cercare la indispensabile condivisione con il centrosinistra su una delle diverse figure autorevoli che il nostro Paese certamente esprime”. Al centro delle rimostranze di Vito c’è la decisione di votare senza prima aver trovato un accordo condiviso: “Senatori vicini alla capogruppo Annamaria Bernini contrari alla scelta di Casellati? Non so – conclude – credo che i parlamentari seguiranno la linea del partito. Io non sono un franco tiratore e questa logica non mi appartiene. Per questo dico pubblicamente che oggi mi asterrò”. Come farà il centrosinistra.