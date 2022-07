Elio Vito ha criticato pubblicamente l’intervista di Giuseppe Brindisi a Silvio Berlusconi a Zona Bianca su Rete 4, accusandolo di non aver svolto correttamente il suo lavoro di giornalista: “Dopo aver incalzato Lavrov stasera a Rete 4 domande incalzanti anche per Berlusconi”, ha scritto l’ex forzista sul suo profilo Twitter.

Giuseppe Brindisi se la prende con Elio Vito che gli aveva dato dello scendiletto di Berlusconi

Berlusconi ha utilizzato la vetrina del programma per rilanciare le sue promesse elettorali, tra le quali spiccano il “dentista gratuito” per gli anziani che non possono permetterselo e una pensione di “mille euro” alle “nostre mamme e nostre nonne”. Il conduttore della trasmissione ha replicato al commento in maniera piccata: “Da uno così solo lezioni di uncinetto”. “Quando vuole anche quelle, magari in studio da lei”, la controreplica di Vito, che aveva già attaccato duramente la rete e la trasmissione in occasione dell’intervista a Lavrov. L’ex deputato aveva citato la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, indicando due articoli. Il numero 8, con cui il Parlamento europeo “condanna fermamente la retorica russa che evoca un possibile ricorso all’uso di armi di distruzione di massa da parte della Federazione russa e sottolinea che tale spiegamento sarebbe inaccettabile e darà luogo a gravissime conseguenze”. E il numero 30, in cui il Parlamento europeo “ribadisce che la disinformazione russa fa parte dello sforzo bellico della Russia in Ucraina e che le sanzioni dell’Ue nei confronti di emittenti di Stato russe possono essere facilmente eluse tramite reti private virtuali, televisione satellitare e funzioni Smart TV; invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente il divieto imposto ai canali di propaganda di proprietà dello Stato russo”.