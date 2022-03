“Ero in missione per il mio Paese”: commenta così la tennista 15esima al mondo Elina Svitolina la vittoria ottenuta nel torneo Wta di Monterrey, in Messico, contro la russa Anastasia Potapova n.115 del ranking. Un match giocato in top giallo e gonna azzurra in omaggio alla bandiera del suo Paese, l’Ucraina, da una settimana in guerra contro la Russia in seguito all’invasione voluta da Vladimir Putin. Approda agli ottavi di finale con un 6-1, 6-2 che al di là del risultato le permette di lanciare un messaggio. Scura in volto, al termine del match ha portato più volte la mano destra al cuore.

Hand on heart 💜 The No.1 seed @ElinaSvitolina is through in straight sets in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/hk74huvgaz — wta (@WTA) March 2, 2022

Elina Svitolina gioca con i colori dell’Ucraina e devolve i montepremi al suo Paese

La testa di serie n.1 in tabellone aveva pensato al boicottaggio dell’incontro, ma il clima in campo è stato disteso con tanto di stretta di mano tra le due atlete a fine gara. L’Atp e la Wta hanno preso le loro misure dopo l’aggressione all’Ucraina garantendo agli atleti russi e bielorussi di poter continuare a partecipare ai tornei ma da neutrali. Nelle grafiche televisive Potapova non era infatti rappresentata da alcuna bandiera.

Svitolina 🇺🇦 vs Potapova The Russian flag removed pic.twitter.com/UsqkdiBCHP — Anael Bautista (@anaelbautista) March 2, 2022

“Penso che la mia missione sia unire la comunità tennistica per aiutare l’Ucraina”, ha detto dopo la partita. “Sono qui per questo – ha aggiunto – e vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione”. Svitolina ha promesso di donare i montepremi dei prossimi tornei che giocherà per aiutare la resistenza del suo Paese contro l’invasione dell’esercito russo, fornendo anche aiuti alla popolazione civile. “Gioco per la mia nazione – ha aggiunto – per aiutare l’esercito ucraino, le persone bisognose di aiuto. Ogni mia vittoria sarà molto speciale”.