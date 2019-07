Eliana Frontini: la prof che si rallegra per il carabiniere ucciso

La professoressa Eliana Frontini, 51 anni, insegnante di Lettere e di Storia dell’arte del liceo «Pascal» a Novara e abitante a Roventino, ha pubblicato su Facebook un commento in cui si rallegrava per la morte del carabiniere Mario Rega Cerciello.

«Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza», scrive nel commento al limite del vilipendio dell’Arma. «Ho esagerato», avrebbe risposto ai giornalisti che l’hanno interpellata secondo quanto riferisce l’Agi. Poi, di nuovo su Facebook, ha aggiunto qualcosa che assomiglia a un ravvedimento: «Amici, mi spiace per quanto sta accadendo, non me lo spiego proprio. Chi mi conosce spero sappia che non (la) penso così». In seguito il suo profilo è sparito dalla ricerca su Facebook.

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che ha definito il commento «intollerabile e vergognoso», ha attivato tutte le verifiche necessarie: «Il caso va chiarito fino in fondo». Anche per valutare l ’eventuale allontanamento della professoressa dall’insegnamento. Il questore di Novara Rosanna Lavezzaro ha detto al Corriere di essere stata ferita anche come donna e come madre: «Le scuse tardive quasi mai riescono a cancellare l’amarezza suscitata».

