Elena Di Maio: l’appassionata difesa della zia del vicepremier

Elena Di Maio, zia di Luigi Di Maio e cugina di Antonio, anche lei residente a Pomigliano D’Arco, su Facebook pubblica uno status in cui difende il nipote e suo padre:

E allora mi faccio delle domande che trascendono anche i fatti successi: che società siamo? Che società è quella che vuole vedere e gode a vedere che tutti siamo colpevoli… che ritiene non possa esistere ancora qualcuno che lotta per i suoi ideali, che lotta e si sacrifica per una società migliore. No, ci fa molto più comodo credere che siamo tutti uguali, tutti corrotti o corruttibili e così ci sentiamo la coscienza a posto.

Luigi viene attaccato perché è una persona pulita, trasparente che ottiene delle cose senza scendere a compromessi e che è arrivato ad un gradino alto senza essere raccomandato (che orrore) e per la nostra società queste persone non possono esistere, ci danno fastidio, mettono a nudo le nostre mediocrità e i nostri fallimenti. Se si combatte Luigi, si combatte quella parte “pulita” di noi, quella che insegniamo ai piccoli pur sapendo che nella vita non potranno mai realizzare.