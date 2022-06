“Si può con certezza escludere che l’omicidio sia avvenuto a casa”: la Procura di Catania aggiunge un altro tassello alla ricostruzione dell’omicidio di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa a coltellate a Mascalucia (Catania) da sua madre, Martina Patti. Secondo gli inquirenti, le tracce di sangue rinvenute nell’abitazione della 23enne sarebbero quindi state portate da fuori, come emerso dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri del Ris. Prende corpo quindi la tesi che localizzerebbe l’omicidio nel campo in cui la piccola è stata poi ritrovata, dentro alcuni sacchi di plastica, il mattino dopo.

Elena Del Pozzo non è stata uccisa nella casa della madre, Martina Patti

La donna sarebbe rientrata in casa dopo aver ucciso sua figlia, come ha raccontato nei vari interrogatori, per lavare alcuni vestiti. Un capo d’abbigliamento di Patti era stato sequestrato durante una prima perquisizione nell’abitazione. Dall’autopsia sul corpo della piccola è emerso che Elena è stata assassinata con oltre 11 coltellate, una delle quali letale, che ha reciso i vasi dell’arteria succlavia causando “la morte non immediata” della vittima. Il coltello non è stato ancora trovato. La bimba sarebbe stata colpita a sorpresa: prima sarebbe stata coperta con un sacco, poi sarebbe stata accoltellata più volte.

Martina Patti aveva dei complici?

Nella casa sono state trovate anche tracce del budino che la donna aveva preparato per Elena e che la piccola non aveva finito di mangiare perché portata fuori da Patti, “a vedere un posto dove la mamma giocava da bambina”, secondo la sua ricostruzione. Il luogo dove sarebbe stata uccisa. Un altro elemento sul quale si continua a indagare è se Patti abbia avuto dei complici o meno nel nascondere il corpo di sua figlia. La superficie da scavare nel campo dove è stata ritrovata è molto dura e gli inquirenti hanno dubbi sul fatto che una ragazza così minuta possa aver fatto tutto da sola, come da lei sempre sostenuto.