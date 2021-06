“Ecco perché ho filmato Renzi e Mancini all’Autogrill”: parla l’insegnante che realizzò il video

La pubblicazione di quel filmato ha provocato un terremoto all’interno del DIS. Prima la sostituzione di Gennaro Vecchione al vertice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica. Poi l’annuncio della pensione (da questa estate) di uno dei protagonisti di quella registrazione, Marco Mancini. E ieri, dopo settimane di polemiche e veleni incrociati, Sigfrido Ranucci ha ospitato negli studi di Report l’insegnante video Renzi all’Autogrill. La donna ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a realizzare quelle due brevi registrazioni e a inviare il materiale alla trasmissione di RaiTre.

Per fugare ogni dubbio e dimostrare che #Report non è strumento di nessuno nel fare informazione, abbiamo deciso di ospitare l’insegnante che filmò l’incontro tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini pic.twitter.com/qM9DnmgioN — Report (@reportrai3) June 14, 2021

Insegnante video Renzi, parla la donna che ha filmato l’incontro con Mancini in Autogrill

“La cosa che mi ha incuriosito è vedere il senatore, uno dei protagonisti della crisi di governo che si stava delineando, incontrarsi in modo un po’ anomalo, come in un Autogrill e mettersi a parlare in disparte con questa persona”. La donna ha ribadito – come già fatto in precedenza – di non aver riconosciuto Marco Mancini e di non averlo individuato come un membro dei servizi segreti italiani. Insomma, quei due filmato di 23 e 28 secondi sono stati realizzati per le modalità di quell’incontro. Poco dopo arriva anche la spiegazione e la ricostruzione grafica del posizionamento delle tre auto. L’insegnante ha detto di esser riuscita a percepire la frase di commiato tra i due – con Mancini che avrebbe detto a Renzi “sono a sua disposizione” – perché pronunciata a breve distanza da lei, mentre si scambiavano i saluti prima di riprendere i rispettivi viaggi: il membro del Dis in direzione Roma, il senatore di Italia Viva verso Firenze.

L’insegnante del video di Renzi sottolinea di aver agito da libera cittadina e a di aver deciso di inviare quel filmato a Report dopo che la trasmissione di RaiTre aveva mandato in onda la dichiarazione di Ferramonti e quel presunto sms inviato a Maria Elena Boschi in cui si chiedeva di far cadere il governo Conte. Ed è proprio l’associazione tra la deputata e il senatore di Italia Viva ad aver spinto la donna a immortalare quell’incontro all’Autogrill. Questo è l’ultimo tassello di un puzzle che si è ricomposto.

