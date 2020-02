E Teresa De Santis vuole fare causa alla RAI per Sanremo

Nei giorni scorsi era stato il presidente della RAI Marcello Foa a mandare un segnale durante una conferenza stampa sul Festival di Sanremo, ricordando che Amadeus era stato scelto da lei. Ora Teresa De Santis, scelta da Salvini per la direzione di Raiuno e poi salutata alla vigilia della kermesse, vuole fare causa a viale Mazzini. La motivazione ufficiale del suo addio sono stati gli scarsi ascolti anche se il Corriere della Sera ha riportato questa sua frase: «Sovranista io? Solo per aver messo un biografo di Salvini (Roberto Poletti, ndr ) a Uno Mattina ? Ma se la Lega si è lamentata perché non sono stata organica». Racconta oggi Gianluca Roselli sul Fatto:

In queste sere De Santis non si è persa nemmeno una serata del Festival, che considera una sua creatura. Ufficialmente non parla, ma chi le sta vicino racconta di una persona molto amareggiata e delusa per il trattamento ricevuto, ma pure arrabbiata per non aver potuto godere dei frutti del suo lavoro. Un lavoro che, a suo dire, le è stato scippato. Non essere mai stata citata viene reputata un ’imperdonabile mancanza di stile. Ma c’è di più. Ora De Santis è pronta a far causa alla Rai. Due giorni fa si è recata allo Studio D’Amati, a Roma, specializzato in diritto del lavoro e della persona, per mettere in piedi un’azione legale per mobbing e demansionamento. A nessuno, a suo dire, in azienda è stato riservato il trattamento che ha avuto a lei.