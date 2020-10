E Palù chiama ancora Crisanti “zanzarologo”

Giorgio Palù, uno degli esperti chiamati da Zaia per gestire l’epidemia di Coronavirus, professore di Neuroscienze all’Università di Philadelphia e presidente della Società europea di Virologia, alla trasmissione “Primus inter pares” su Tv7 Group, ha spiegato: “ Crisanti è un mio allievo. Nel senso che accademicamente l’ho chiamato io da Londra. Non è un virologo. Non ha mai pubblicato un lavoro di virologia. Negli ultimi dieci anni non ne ha mai pubblicato neanche uno di microbiologia. Ma è un esperto di zanzare, come entomologo”. Non è la prima volta che accade: già qualche mese fa Giorgio Palù non si era trattenuto e in un’intervista al Gazzettino aveva definito Crisanti “zanzarologo”:

Professor Palù, le dispiace essere tirato per la giacca?

«Ci ho pensato a lungo, ma non voglio scendere in polemica. La comunicazione scientifica seria non dovrebbe fare polemica per vendere copie. Il sale della discussione anche nella scienza è il confronto, anche tra visioni scientifiche diverse. Ma questo viene fatto tra pari, tra persone riconosciute come virologi dalla comunità scientifica internazionale o dalle riviste specialistiche. Non con quelli che si accreditano come virologi o che vengono accreditati dai giornali come tali».

Intende sottolineare che Crisanti in realtà non è virologo ma parassitologo?

«Non intendo fare nomi né riferirmi ad alcuno. Io sono un virologo da sempre e dico che la discussione su questo settore si fa e si porta avanti basandosi su ipotesi scientifiche. Non so come funzioni invece tra gli zanzarologi».