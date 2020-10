L’assembramento per la fila al centro commerciale in Campania

Mentre la Campania limita gli spostamenti tra province, tira fuori dal cassetto le autocertificazioni e chiude con il coprifuoco la notte al centro commerciale Campania di Marcianise, nella provincia di Caserta, si fa la fila tutti appiccicati; il video pubblicato dal signor Ernesto che ha spiegato di aver documentato tutto per far notare la pericolosità del fenomeno:

E qualcuno commenta:”Ma veramente c’è gente che fa ste file per entrare in un supermercato? Magari sono le stesse che si sono lamentate per le code dei drive in per fare il tampone”, mentre altri invocano il lanciafiamme: “questa non è gente ,questi sono casi umani , feccia , piegati al consumismo piu becero ,gli togli sti posti di merda si stravaccano sul divano a non fare un cazzo tutto il giorno , al di la del covid questi sono degli imbecilli , lanciafiamme e via”

Leggi anche: Gli agenti presi a calci e pugni a Livorno durante i controlli anti COVID