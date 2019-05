«E guardo Bari da un oblò…»

Il prossimo 26 maggio la città di Bari andrà al voto per scegliere il prossimo sindaco e nelle liste c’è anche il nome dell’immarcescibile Gaetano Quagliariello: il senatore ed ex ministro sarà capolista della sua Idea, una delle nove liste a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Pasquale Di Rella. E per rendere più eccitante la campagna elettorale Quagliariello ha deciso di pubblicare sulla sua pagina Facebook questa meravigliosa hit:

Passo i giorni ad escogitare l’idea che può far grande la città / Ora ci vuole il centrodestra, ascolta qua / Certamente ce la farò, Bari io ti cambierò / Da quando c’è De Caro non sei uno splendore

Di Rella correrà con le sue tre liste civiche (Di Rella Sindaco, Di Rella per Bari e Sport Di Rella Sindaco) e con Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia-Direzione Italia, Riprendiamoci il Futuro, Partito Liberale, mentre dovrà fare a meno del Popolo della Famiglia, Nuovo Psi e Democrazia Cristiana per defezioni e firme mancanti dell’ultimo minuto.

A sinistra il sindaco uscente Antonio Decaro schiera undici liste (Decaro Sindaco, Decaro per Bari, Avanti Decaro, PD, Progetto Città, Democratici Ecologisti Progressisti, Sud al Centro, Iniziativa Democratica, Bari Bene Comune, Italia in Comune e Popolari per Bari) candidando buona parte della sua giunta, ex presidenti di Municipio, consiglieri regionali come Anita Mauordinoia e Alfonso Pisicchio e tantissimi consiglieri uscenti come Marco Bronzi (Pd) e gli emilianisti Salvatore Campanelli e Antonio Mariani.

