Il premier Mario Draghi: “Mi vaccinerò, e lo farò con AstraZeneca”

L’annuncio del Presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato: “Mi vaccinerò e lo farò con AstraZeneca”. Dichiarazione che rasserena tutti quegli italiani che – anche a causa della decisione del 15 marzo di sospendere il vaccino anglo-svedese – avevano perso la fiducia. In conferenza stampa lo ha detto chiaramente e senza troppi giri di parole:

Non ho ancora fatto la prenotazione, ma la mia classe di età è entrata quelle che possono accedere alle vaccinazioni. Lo farò e farò Astrazeneca, certo. Mio figlio l’ha fatto l’altro ieri a Londra, non c’è nessun dubbio, nessuna prevenzione.

Erano inevitabili poi le domande sul come fossero avvenuti i fatti. Ecco la risposta del presidente del Consiglio Mario Draghi:

Sospendere la campagna vaccinale non è stato un errore. Quando un’agenzia europea ci dice: ‘continuate ma voglio prendermi un po’ di tempo per vedere se è sicuro’, se ci si mettesse nei panni miei o di altri governanti che avreste fatto? Avreste detto ‘proviamoci’?”. Su questo, gli scienziati hanno dato pareri diversi, la decisione non è stata presa per imitazione o per tutelare interessi tedeschi, nulla del genere.